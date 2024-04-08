F.Bahçe şampi...

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde Fenerbahçe ile Mersin ÇBK arasında ikinci maçın heyecanı yaşandı. Valerie Garnier yönetimindeki Fenerbahçe ile Ceyhun Yıldızoğlu'nun çalıştırdığı ÇBK Mersin İstanbul'da karşı karşıya geldi. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı-lacivertliler 85- 64'lük skorla kazanmayı başardı. Final serisi ikinci maçında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de 5 isim çift haneli sayılara ulaşırken, McBride ve Howard 22'şer sayıyla yıldızlaştı.

ÜÇÜNCÜ MAÇ MERSİN'DE

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. Final serisinde Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i 85-64 mağlup ederek, bu galibiyetle birlikte 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında konuk ettiği ÇBK Mersin'i 99-76'lık skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Serinin üçüncü maçı 17 Nisan Çarşamba günü Mersin'in sahasında oynanacak. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.