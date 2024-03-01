F.Bahçe ilk 4 aşkına

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde bugün saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'dan Baskonia'yı ağırlayacak. Ligde son iki maçını kaybeden, 15 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan sarı-lacivertliler, averajla 7. sırada. Baskonia ise 14 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. İspanya'daki ilk maçı Baskonia, 80-79 kazanmıştı. Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç olacak. Baskonia play-off hedefi olan bir takım. Euroleague'de iki maçlık bir mağlubiyet serimiz var ve özellikle milli maç arası sonrası tekrar Euroleague moduna dönebilmemiz çok büyük önem taşıyacak" dedi. Temsilcimizin Yunan pivotu Papagiannis ise, "Euroleague sahnesine geri dönüyoruz. Baskonia kesinlikle bu maça hazır bir şekilde gelecektir ve biz de böyle iyi bir rakibe karşı kazanmak için çok iyi bir performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz" diye umut dağıttı.