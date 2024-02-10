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Pınar Karşıyaka 86-98 Darüşşafaka Lassa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda farklı devirdi. Darüşşafaka Lassa, mücadeleden 98-86 galip ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 18:31
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Pınar Karşıyaka 86-98 Darüşşafaka Lassa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 98-86 yendi.

Müsabakanın başında Woodard'la 12 sayı bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 16-8 üstün geçti. Pınar Karşıyaka'nın etkili savunmayla 7. dakikada 20-20 eşitliği sağladığı periyotta son bölümde Timma ve Enes Berkay'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka Lassa periyodu 30-25 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında aradaki farkı 6 sayıya çıkaran (36-30) rakibi karşısında 7-0'lık seriyle 37-36 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son dakikaya da 46-43 önde girdi. Ev sahibi ekip soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Woodard ve Adams'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka Lassa, 25. dakikayı 55-52 önde geçti. Son bölümde aradaki farkı açan konuk takım periyodu 8 sayı farkla 69-61 önde bitirdi.

Son periyotta ilk 3 dakikalık bölümde farkı 16 sayıya kadar çıkaran (81-65) Darüşşafaka Lassa, son 3 dakikaya da 89-78 üstün girdi. Darüşşafaka Lassa müsabakadan 98-86 galip ayrıldı.

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