Lider Efes’ten 5’te 5

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında lider Anadolu Efes, sahasında Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 yenmesini bildi. Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodu 19-18 Çağdaş Bodrumspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Efes, ikinci periyotta Beaubois ve Ercan Osmani ile skor bulurken, rakibine Ahmet Düverioğlu, Alibegovic ve Warren ile karşılık veren Çağdaş Bodrumspor soyunma odasına da güçlü rakibi karşısında 45-35 önde gitmeyi başardı.

THOMPSON'DAN 27 SAYI

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Thompson, Willis ve Oturu'nun basketleriyle skoru lehine çevirdi ve son çeyreğe 61-59 önde girdi. Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan Anadolu Efes, Thompson'un dış atışlardaki başarılı performansıyla maçtan 87-79 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlılarda 27 saylı atan Thompson, maçın en skorer ismi oldu. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Bursa 94-85, Türk TelekomB.Çekmece: 71-74. KADINLAR: F.BahçeBotaş 84-82, G.Saray-Bursa 74-62.