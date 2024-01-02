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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 10:11
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak

Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis'te yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 14. sırada girdi. İspanya temsilcisi ise 9 galibiyet, 8 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES'TE 819. AVRUPA MAÇI

Lacivert-beyazlı takım, Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 819. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 818 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 356 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 571. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 570 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 265'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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