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Beşiktaş: 84 - Emlak Konut: 86 (MAÇ SONUCU ÖZET) | ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Emlak Konut'a 86-84 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 18:04
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Beşiktaş: 84 - Emlak Konut: 86 (MAÇ SONUCU ÖZET) | ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Parkeden galip ayrılan taraf, 86-84'lük skorla Emlak Konut oldu.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sertan Kırklar, Ali Rıza Pinat

Beşiktaş: Evans 21, Elif Bayram 13, Krivacevic 4, Nogic 15, Li 21, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Melek Uzunoğlu 3

Emlak Konut: Sehernaz Çidal 11, Smith 18, Gizem Başaran 4, Wiese 26, Jakobsone 2, Fitzgerald 10, Zeynep Şevval Gül 6, Berfin Sertoğlu 9

1. Periyot: 22-21

Devre: 50-41

3. Periyot: 70-67

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