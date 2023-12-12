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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

Son dakika spor haberleri... Almanya, Çekya, İtalya, ve Yunanistan'ın ev sahipliğini yapacağı FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi şehirler belli oldu. İşte o şehirler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 14:13
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

Şampiyonaya, Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire şehirleri ev sahipliği yapacak

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak dört şehir belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire şehirlerinin ev sahipliğinde organize edilecek. Karşılaşmalar 18-29 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun final aşaması ise Yunanistan'ın Pire şehrinde yer alan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

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