Haberler Basketbol ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 14:01
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ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. 11. hafta oynanacak dev maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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