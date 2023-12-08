Haberler Basketbol Ufuk Sarıca: Galatasaray dikkat etmemiz gereken bir rakip

Ufuk Sarıca: Galatasaray dikkat etmemiz gereken bir rakip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka evinde Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekipte başantrenör Ufur Sarıca karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 10:34 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 11:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ufuk Sarıca: Galatasaray dikkat etmemiz gereken bir rakip

P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında oynayacakları Galatasaray maçının zorlu olacağını belirterek, "Karşılaşmayı taraftarlarımızın önünde oynayacak olmamız bizi motive ediyor, ama Galatasaray kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir rakip" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren P. Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçını ve takımının genel durumunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Lige kötü bir başlangıç yapmadıklarını belirten Sarıca, sezon başında yaşanan bu kayıpların her takımın başına gelebilecek olaylar olduğunu vurguladı. Ufuk Sarıca, "Ligin ilk dönemi tam hazır değildik. Ayrıca lige de çok zor bir fikstürle başladık" dedi.

"İSTİKRARLI OYUNUMUZU SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR"

Ligin ilk bölümünde kayıplar yaşadıklarını dile getiren Sarıca, "İlk 5 maçlık periyotta iki-üç mağlubiyet aldık ama sonrasında kilometre yapması gereken bir takımdık. Zamanla çalıştıkça beraber oynadıkça daha iyi şeyler yapan daha fazla kazanan bir takım olduk. Ama sezon ortasındayız. Form grafikleri sezonu o kadar yoğun hemen hemen her 3 günde bir maç oynuyoruz. Geçen hafta 6 günde 3 tane maç oynadık. Üçünü de kazanma başarısı gösterdik. Bir maçta da sayı farkını da dengeledik. Bu da çok önemliydi. Bundan ötürü aslında takımın zaten sezon başındaki kurduğumuz takımın kurgusundan memnunduk ama özellikle bazı oyuncularımızın geç hazır olabileceğinden de o gün de emindik. Sonuçta baktığımız vakit bizim uzun oyuncularımız özellikle 2002'li bir Türk oyuncumuz var Furkan. Vernon 2001'li, yine kadromuza yeni kattığımız Hakan'da 2000 doğumlu, çok da genç oyuncular. Bundan ötürü de zaman bizim lehimize çalışıyor. Bu yakaladığımız istikrarı, oyun anlayışını sezona yaymamız ve sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ BİZİ MOTİVE EDİYOR"

Galatasaray karşılaşmasının kazanmak istedikleri maç olacağını ifade eden Sarıca, "Ligde 10. hafta sonunda 3. sıradayız ve önemli maçlar oynadık, önemli galibiyetler de elde ettik. Bu bir avantaj olabilir. Dolayısıyla bu maça da yine en iyi şekilde, en ciddi halimizde hazırlanıyoruz. Taraftarımızın önünde oynadığımız maçlar tabii ki çok daha farklı oluyor. Özellikle son iki iç saha maçımızı dolu tribünlere karşı oynadık. Galatasaray, şu anki bulundukları konumu bence hak etmiyor. Tehlikeli bir rakip. Bizim de sahada son derece dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları iki takımında gruptan çıkma şansları olduğunu söyleyen P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, sözlerini şöyle noktaladı:

"Avrupa'da iki zorlu deplasman maçımız var, ikisi de zor ve sıkıntılı olacak. Çünkü ikisinin de yukarılarda bitirme ihtimali var. Deplasmanlar zaten zor oluyor. Kendi elimizde sonuçta ikisini de kazanabiliriz. Bu grubu lider bir şekilde bitirip, play-ınn oynamamak büyük bir avantaj. O arada Avrupa maçı oynamıyorsun deplasmana gitmiyorsun. Çünkü iki gün arayla play-ınn maçlarını oynuyorsun. Değişik seyahatler olabiliyor. En büyük hedefimiz ve arzumuz grubu birinci sırada bitirmek."

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Transferler...
Yunan basını kritik ziyareti manşetlere taşıdı: 6 yıl sonra 6 kelimede Başkan Erdoğan'ın Atina seferi!
Paylaşılamıyor! İki talip daha
G.Saray'dan Icardi kararı! Teklifler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atina'da dev buluşma
Başkan Erdoğan Ataman ile görüştü!
YUNANİSTAN VİZE MUAFİYETİ | 🏝️Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda vize kaldırıldı?
EMEKLİ MAAŞI 2024 | Emekliye ne kadar zam gelecek? İşte son tablo
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2024 | Kalem kalem memur maaşı hesaplaması! İşte gelecek zam oranı...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi ilginç tablo! Son 5 maçta... Derbi öncesi ilginç tablo! Son 5 maçta... 11:19
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK 5. tur kurası canlı yayın A SPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK 5. tur kurası canlı yayın A SPOR 11:17
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 11:16
Ndombele'nin alternatifi bulundu! Bonservisi... Ndombele'nin alternatifi bulundu! Bonservisi... 11:15
Paşa tarihi maçta Samsunspor'un konuğu! Paşa tarihi maçta Samsunspor'un konuğu! 11:04
Arda Güler müjdesi! Sahaya çıkacağı maç... Arda Güler müjdesi! Sahaya çıkacağı maç... 10:59
Daha Eski
Paylaşılamıyor! İki talip daha Paylaşılamıyor! İki talip daha 10:58
Ocakta imzayı atacak Ocakta imzayı atacak 10:46
Sarıca: G.Saray dikkat etmemiz gereken bir rakip Sarıca: G.Saray dikkat etmemiz gereken bir rakip 10:33
18 yıl aradan sonra bir ilk! Rıza Çalımbay... 18 yıl aradan sonra bir ilk! Rıza Çalımbay... 10:27
Palabıyık'tan flaş itiraf! "Kariyerimi bitiren maç..." Palabıyık'tan flaş itiraf! "Kariyerimi bitiren maç..." 10:18
Lakers ve Pacers sezon içi finaline çıktı! Lakers ve Pacers sezon içi finaline çıktı! 10:05