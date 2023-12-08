TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 7 Aralık 2023'teki toplantısında alınan kararlar açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçında yaşanan olaylar sebebiyle siyah-beyazlı kulüp 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca Beşiktaş'a 325 bin TL para cezası da verildi.

Konuyla ilgili alınan karar şu şekilde:

Yapılan açıklamada "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün, 02.12.2023 tarihinde İstanbul'da oynanan Beşiktaş Emlakjet – Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

a. Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 32/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

b. Gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle,

i. Eylemin 2023–2024 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 30.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ii. Gerçekleşen salon ve seyirci olayları sırasında tribünlerden atılan bir cisim ile rakip takım basketbolcusunun yaralanmış olduğu da anlaşılarak, ihlalin ağırlığı dikkate alınıp verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/6. maddesi gereğince 2 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 160.000,00-TL para cezası eklenmek sureti ile toplam 2 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 190.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

iii. Kulüp görevlilerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya konulan olumlu gayretleri Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen seyircisiz oynama cezası yarı oranında indirilerek 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 190.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c. Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

i. Eylemin 2023–2024 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.09.11.2023-E.2023/319) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ii. Eylemlerin sürekliliği, ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/7. maddesi gereğince 120.000,00-TL eklenmek sureti ile toplam 180.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

iii. Kulüp görevlilerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya konulan olumlu gayretleri Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek 135.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

d. Cezaların toplanması sureti ile 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 325.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/359)" ifadelerine yer verilmiştir.