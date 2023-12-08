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Fenerbahçe'de yol ayrımı resmen açıklandı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Kadın Basketbol Takımı'nın genel menajeri Arzu Özyiğit ile yollar ayrıldı. İşte haberin detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 15:13
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Fenerbahçe'de yol ayrımı resmen açıklandı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajer Arzu Özyiğit ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019'dan bu yana kulübümüzün kadın basketbol şubesinde genel menajerlik görevini üstlenen Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'mızdaki görevinden ayrılmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli ekipte FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Arzu Özyiğit'e verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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