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Galatasaray Ekmas'ta Turgay Zeytingöz ile yollar ayrıldı!

Galatasaray Ekmas'ta genel menajer Turgay Zeytingöz ile yollar resmen ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 16:05
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Galatasaray Ekmas'ta Turgay Zeytingöz ile yollar ayrıldı!

Galatasaray Ekmas'ta genel menajer Turgay Zeytingöz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı kırmızılılardan yapılan duyuruda, "Galatasaray Ekmas Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turgay Zeytingöz'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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