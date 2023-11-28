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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Valerie Garnier'in adı spor salonuna verildi

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'in ismi Fransa'da spor salonuna verildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 09:22
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Valerie Garnier'in adı spor salonuna verildi

Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier'in adı Fransa'da spor salonuna verildi.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, Avrupa'da kadın basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Valerie Garnier'in adının Fransa'nın La Valette du Var bölgesinde yer alan spor salonuna verildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında; Milli takımlar ve kulüp takımları düzeyinde kazandığı başarılarla 2023 yılında FIBA tarafından Şöhretler Müzesi'ne seçilen ve adını Avrupa basketbolu tarihine yazdıran Valerie Garnier'in, spor salonu lansmanına Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nden video konferans yöntemiyle katılarak mutluluk ve heyecanını dile getirdiği aktarıldı.

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