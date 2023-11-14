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Lietkabelis - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom ile Lietkabelis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lietkabelis - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 11:35 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 11:50
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Lietkabelis - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı sürüyor. 7. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lietkabelis - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIETKABELIS - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lietkabelis - Türk Telekom basketbol maçı 14 Kasım Salı günü saat 20:00'de TRT SPOR Yıldız'da canlı yayınlanacak.

LIETKABELIS - TÜRK TELEKOM MAÇINI CANLI İZLE

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