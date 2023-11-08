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Türk Telekom 69-82 Gran Canaria (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroCup B Grubu 6’ncı hafta maçında Türk Telekom, sahasında ağırladığı İspanyol ekibi Gran Canaria’ya 82-69'luk skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından Türk Telekom, üst üste 4’üncü mağlubiyetini aldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 23:31
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Türk Telekom 69-82 Gran Canaria (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroCup B Grubu 6'ncı hafta maçında Türk Telekom, sahasında ağırladığı İspanyol ekibi Gran Canaria'ya 82-69'luk skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından Türk Telekom, üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Türk Telekom: Adams 15, Wallace 12, Okben Ulubay 9, McDuffie 12, Enoch 14, Boran Güler, Yiğitcan Saybir 6, Metehan Akyel 1, Troy Selim Şav

Gran Canaria: Albicy 6, Kljajic 6, Brussino 8, Pelos 8, Happ 8, Slaughter, Bassas 5, Prkacin 9, Salvo 8, Landesberg 20, Lopez, Lammers 4

1'inci periyot: 24-15

İlk yarı: 42-43

3'üncü periyot: 53-60

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