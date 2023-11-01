Beşiktaş - Venezia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, İtalya temsilcisi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Venezia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VENEZIA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Venezia basketbol maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR Yıldız'da canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Venezia MAÇINI CANLI İZLE