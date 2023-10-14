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Fenerbahçe Beko'ya Tyler Dorsey'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko, oyun kurucu Tyler Dorsey'nin sağ ayak tarak kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 19:33
Fenerbahçe Beko'ya Tyler Dorsey'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko'nun ABD asıllı Yunan basketbolcusu Tyler Dorsey'nin sağ ayak tarak kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Tyler Dorsey, 13 Ekim Cuma günü oynanan Valencia Basket maçında sağ ayağından sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

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