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Türk Telekom - Buducnost basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom ile Buducnost karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Buducnost basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 17:50
Türk Telekom - Buducnost basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Karadağ temsilcisi Buducnost ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Buducnost basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - BUDUCNOST BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Buducnost basketbol maçı 11 Ekim Salı günü saat 20:45'te TRT SPOR Yıldız'da canlı yayınlanacak.

Türk Telekom - Buducnost MAÇINI CANLI İZLE

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