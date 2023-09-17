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Fenerbahçe Alagöz Holding 84-56 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-56 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 17:09
Fenerbahçe Alagöz Holding 84-56 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-56'lık skorla mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Son lig şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı ağırladı. Karşılaşmaya etkli başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-13, devreyi de 38-23 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 62-42 önde girdi. Son periyotta da oyun üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe, karşılaşmadan 84-56'lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'de 25 sayıyla oynayan Meesseman, 14 sayı kaydeden Alperi ve 12 sayı bulan Sevgi, galibiyetin mimarı oldular. Galatasaray'da ise Meltemhan'ın 17, Hind'in de 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ilk mağlubiyetini aldı.

1. Periyot: 22-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-23 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 62-42 (Galatasaray lehine)

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