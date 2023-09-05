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Şok gelişme! Borisa Simanic'in böbreği alındı

FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Güney Sudan ile oynadıkları maç sırasında karnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Sırbistanlı basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:27
Şok gelişme! Borisa Simanic'in böbreği alındı

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç sırasında aldığı darbenin etkisiyle hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki oyuncunun hasar gören böbreğinin alındığı, tedavinin ardından devam eden komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta sonu ikinci kez ameliyat edildiği belirtildi.

Kulüp kariyerini İspanya'nın Zaragoza takımında sürdüren Simanic'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren milli takım doktoru Dragan Radovanovic ise "Bu ikinci ameliyattan sonra, her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Simanic'in maçta darbe aldığı pozisyonun içinde yer alan Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot ise rakibinden özür dileyerek, "Bir sporcu olarak, durumun ciddiyetini anladığımdan bu yana büyük pişmanlık yaşıyorum. Kasıtlı bir hareket değildi. Hiçbir oyuncu, böyle bir şey yaşamak istemez." ifadelerini kullandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nın 30 Ağustos'ta oynanan grup maçında Sırbistan, Güney Sudan'ı 115-83 etmişti.

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