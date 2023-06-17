📺PINAR KARŞIYAKA ANADOLU EFES CANLI İZLE | Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

Lacivert-beyazlı takım, deplasmanda oynayacağı maçtan üstün ayrıldığı takdirde seriyi 3-0 kazanacak ve şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Şampiyonluk şansını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Pınar Karşıyaka rakibini yenerse seride 19 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'i yine İzmir'de ağırlayacak.

PINAR KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HABER ile beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.