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📺PINAR KARŞIYAKA ANADOLU EFES CANLI İZLE | Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Seride 2-0 üstün olan lacivert-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması halinde 16. şampiyonluğunu ilan edecek. İzmir temsilcisiyse taraftarı önünde rakibini mağlup ederek seriye tutunmak istiyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 14:35
📺PINAR KARŞIYAKA ANADOLU EFES CANLI İZLE | Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

Lacivert-beyazlı takım, deplasmanda oynayacağı maçtan üstün ayrıldığı takdirde seriyi 3-0 kazanacak ve şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Şampiyonluk şansını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Pınar Karşıyaka rakibini yenerse seride 19 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'i yine İzmir'de ağırlayacak.

PINAR KARŞIYAKA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HABER ile beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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