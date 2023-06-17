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Olympiakos hükmen şampiyon

Yunan derbisinde ortalık karıştı, hakemlerin hükmen galip ilan ettiği Olympiakos üst üste 2. kupasına kavuştu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Olympiakos hükmen şampiyon

Yunanistan Ligi final serisinin 4. maçında ezeli rakipler Panathinaikos ve Olympiakos, karşılaştı. Ortalığın karıştığı mücadeleye kavgalar sebebiyle 1 saatten fazla ara verildi. Skorun 63-35 konuk ekibin lehine olduğu maçtaki olayların yatışmaması nedeniyle hakemler Olympiakos'u hükmen galip ilan etti. 5 maçlık seride 3-1 öne geçen Olympiakos ezeli rakibinin evinde ligde üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etti. Gelecek sezon Ergin Ataman'ın çalıştıracağı Panathinaikos'a ağır cezalar verilmesi bekleniyor.

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