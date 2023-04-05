Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 3. kez Eurocup'ı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Temsilcimiz final maçında ASVEL ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ASVEL Lyon - Galatasaray Eurocup Women final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASVEL LYON - GALATASARAY EUROCUP WOMEN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ASVEL Lyon - Galatasaray Eurocup Women final maçı 5 Nisan 21:00'de GS TV'de canlı yayınlanacak.

ASVEL - GALATASARAY FİNAL MAÇI CANLI İZLE