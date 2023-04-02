Haberler Basketbol Basketbol hakemi Yener Yılmaz U19 Erkekler Dünya Kupası'nda görevlendirildi

Basketbol hakemi Yener Yılmaz U19 Erkekler Dünya Kupası'nda görevlendirildi

Türk basketbol hakemi Yener Yılmaz, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenecek 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görevlendirildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 14:35
Basketbol hakemi Yener Yılmaz U19 Erkekler Dünya Kupası'nda görevlendirildi

Türk basketbol hakemi Yener Yılmaz, 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda görev alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yener Yılmaz, FIBA tarafından 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda görevlendirildi.

Organizasyonda Türkiye ile birlikte Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Macaristan, Japonya, Güney Kore, Lübnan, Madagaskar, Sırbistan, Slovenya, İspanya ve ABD mücadele edecek.

Hakemliğe 1999 yılında başlayan 42 yaşındaki Yılmaz, 2003'te A klasmanına yükselirken, 2013'te FIBA kokartı aldı.

DİĞER
Üst üste talihsizlikler yaşamıştı! Cansu Dere aylar sonra görüntülendi
Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Finalde şov yapmıştı
Nobre'den flaş Arda yorumu! "Brezilyalı olsaydı..."
Manchester United'dan G.Saray'a dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Telekom doludizgin
Derbi Fener'in
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG - Lyon maçı saat kaçta? PSG - Lyon maçı saat kaçta? 14:46
Monaco - Strasbourg maçı saat kaçta? Monaco - Strasbourg maçı saat kaçta? 14:42
Brest - Toulouse maçı saat kaçta? Brest - Toulouse maçı saat kaçta? 14:38
Gündemden düşmüyor! İki dev kulüp peşinde Gündemden düşmüyor! İki dev kulüp peşinde 14:35
Nantes - Reims maçı saat kaçta? Nantes - Reims maçı saat kaçta? 14:35
Clermont - Ajaccio maçı saat kaçta? Clermont - Ajaccio maçı saat kaçta? 14:32
Daha Eski
Angers - Nice maçı saat kaçta? Angers - Nice maçı saat kaçta? 14:22
Lille - Lorient maçı saat kaçta? Lille - Lorient maçı saat kaçta? 14:17
West Ham United - Southampton maçı saat kaçta? West Ham United - Southampton maçı saat kaçta? 14:12
Yener Yılmaz Dünya Kupası'nda görev alacak Yener Yılmaz Dünya Kupası'nda görev alacak 13:59
Kayserispor'dan açıklama! "Yıl sonuna kadar men edebiliriz" Kayserispor'dan açıklama! "Yıl sonuna kadar men edebiliriz" 13:55
Ümraniyespor - Konyaspor | CANLI Ümraniyespor - Konyaspor | CANLI 13:29