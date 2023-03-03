Haberler Basketbol Nesibe Aydın 72-91 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nesibe Aydın 72-91 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 19. hafta karşılaşmasında Nesibe Aydın ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Mücadeleden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 91-72'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 18:50
Nesibe Aydın 72-91 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 19. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 91-72 yendi.

MAÇTAN AYRINTILAR

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Nazlı Çisil Güngör, Seda Esen

Nesibe Aydın: Derin Yaya 10, Hempe 14, Feride Şevval Akalan 2, Thomas 23, Nelson 6, Elif Çayır 2, Duygu Özen 1, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Elif Emirtekin 3, İlayda Güner 5

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 10, Gray 23, Crvendakic 14, Hayes 22, Holingsvorth 4, Gamze Takmaz 3, Özge Özışık 2, Gökşen Fitik 5, Cansu Köksal Öngüner, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 6

1. Periyot: 19-18

Devre: 38-44

3. Periyot: 56-70

Maç sonucu: 72-91

Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.37 Nelson, 35.54 Hempe (Nesibe Aydın), 37.59 Gamze Takmaz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)


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