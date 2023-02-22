Haberler Basketbol Cadi La Seu 61-86 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU - ÖZET )

Cadi La Seu 61-86 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU - ÖZET )

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda İspanyol ekibi Cadi La Seu'yu 86-61 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 01:17
Cadi La Seu 61-86 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU - ÖZET )

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İspanya'nın Cadi La Seu takımını 86-61 yendi.

Lleida kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-12 önde geçen sarı-kırmızılı takım, devreye de 40-31 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren ve farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 69-39 önde girdiği mücadeleyi 86-61 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Mart Çarşamba günü, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

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