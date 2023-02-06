Haberler Basketbol Frutti Extra Bursaspor JL Bourg maçının hasılatını depremzedelere bağışlayacak!

Frutti Extra Bursaspor JL Bourg maçının hasılatını depremzedelere bağışlayacak!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve çevre illerde büyük hasara neden olan depremin ardından spor camiası da kenetlenmiş durumda. Felaketin ardından Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta Çarşamba günü oynayacağı JL Bourg maçının hasılatını depremzedelere yollayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 19:21 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 19:24
Frutti Extra Bursaspor JL Bourg maçının hasılatını depremzedelere bağışlayacak!

Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı bir hareket geldi. Yeşil-beyazlılar, çarşamba günü karşılaşacağı JL Bourg maçının hasılatını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Tofaş Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçla ilgili olarak Frutti Extra Bursaspor'dan şu açıklama geldi: "Çarşamba günü 20.00'de JL Bourg ile evimizde oynayacağımız 7Days EuroCup maçının tüm bilet hasılatı depremzedelerimiz için bağışlanacaktır. Maç günü Tofaş Spor Salonu'na yardım toplama çadırı kurulacak olup, yardımlarınız depremzedelerimize ulaştırılacaktır."

DİĞER
Son dakika: Deprem sonrası enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'ın son durumu belli oldu! | SABAH Spor Özel
Müge Anlı deprem yardımı için IBAN numarası... 29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti işte bağış SMS ve IBAN bilgileri
Hatayspor'da 3 isme ulaşılmaya çalışılıyor
TVF'den erteleme duyurusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TBF'den yardım kampanyası!
Hidayet Türkoğlu'ndan başsağlığı mesajı!
AFAD'dan İstanbul iddiaları için açıklama!
DEPREM RİSK HARİTASI | Türkiye'deki fay hatları nerede?
Mehmet Büyükekşi'den ligler için açıklama
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı davranış! Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı davranış! 19:21
Dursun Özbek: Elimizden geleni yapacağız! Dursun Özbek: Elimizden geleni yapacağız! 18:55
TBF'den yardım kampanyası! TBF'den yardım kampanyası! 18:39
Barış Başdaş depremde balkondan atladı! Barış Başdaş depremde balkondan atladı! 18:23
"Geçmiş olsun ikinci vatanım" "Geçmiş olsun ikinci vatanım" 18:05
Beşiktaş Kulübü: Yaraları birlikte saracağız Beşiktaş Kulübü: Yaraları birlikte saracağız 17:57
Daha Eski
F.Bahçe'den deprem bölgesine destek F.Bahçe'den deprem bölgesine destek 17:50
Antalya Bisiklet Turu iptal edildi! Antalya Bisiklet Turu iptal edildi! 17:44
Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı 17:43
Uğur Çiftçi'den örnek davranış! Depremzedelere açtı Uğur Çiftçi'den örnek davranış! Depremzedelere açtı 17:15
Quaresma'dan geçmiş olsun paylaşımı! Quaresma'dan geçmiş olsun paylaşımı! 16:41
Manchester City finansal kuralları çiğnemekle suçlandı Manchester City finansal kuralları çiğnemekle suçlandı 15:54