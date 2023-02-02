Yıldız Alperen!

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA All-Star hafta sonu etkinlikleri kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında görev yapacak. 18 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, eski basketbolcular Pau Gasol, Joakim Noah, Deron Williams ve Jason Terry antrenörlük yapacak
'Asist'an LeBron
Los Angeles Lakers'ın New York Knicks'i uzatmada 129- 123 yendiği maçta "triple-double" yapan LeBron James, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en çok asist üreten dördüncü oyuncusu oldu. 38 yaşındaki James, NBA'de 20. sezonunu geçiren oyuncular arasında 10 bin 338 asist üretmeyi başardı.