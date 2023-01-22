Haberler Basketbol Galatasaray Nef 70-80 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Nef 70-80 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Galatasaray Nef'i 80-70 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 22:34 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 23:41
Galatasaray Nef 70-80 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dolu tribünler önünde oynanan mücadele, karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes'in 3 sayılık atışlarına, Galatasaray Nef pota altından cevap verirken, ilk 5 dakikalık bölüm, konuk ekibin 12-10'luk üstünlüğüyle geçildi. Televizyon molasının ardından Galatasaray Nef, skorda öne geçti ve ilk periyodu 19-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Ennis ve Mustafa'yla rakip potada etkili olan Galatasaray Nef, 15. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 32-26. Ergin Ataman'ın mola almasının ardından Clyburn ve Dunston ile savunma ve hücumda rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, 8-0'lık seri yakalayarak 34-32 öne geçti. Galatasaray Nef, Ennis'in sayılarıyla tekrar skor üstünlüğünü yakaladı ve soyunma odasına 40-39 önde gitti.

Devrenin ardından Anadolu Efes, rakibini dış atışlara zorlarken, çembere de kolay giderek öne geçti. Bu periyotta Galatasaray Nef, Göksenin Köksal'ın 3'lükleriyle farkın açılmasına engel oldu ve son çeyreğe 57-57'lik eşitlikle girildi.

Son periyoda Anadolu Efes 6-0'lık seri yakalayarak başlarken, Galatasaray Nef, ilk 2 dakikada sayı üretemedi: 57-63. Sert savunmasını sürdüren lacivert-beyazlı ekip, bitime 3 dakika 37 saniye kala farkı 11 sayıya çıkardı: 63-74. Kalan dakikalarda lacivert-beyazlılar farkın kapanmasına izin vermedi ve mücadeleyi 80-70 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Manchester United taraftarları Wout Weghorst için ateş püskürdü! Sosyal medya yangın yerine döndü: Arsenal maçından sonra…
İbn-i Sina binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor işte bilim insanlarının da onayladığı 20 şifalı besin...
Stoper harekatı başladı! Listede 3 isim var
Gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ergin Ataman: Baskılı ve sert oyun oynandı
Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta?
YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman: Baskılı ve sert oyun oynandı Ergin Ataman: Baskılı ve sert oyun oynandı 23:44
İptal edilen gol kararı doğru mu? İptal edilen gol kararı doğru mu? 23:00
Barça Pedri ile kazandı! Barça Pedri ile kazandı! 22:41
A. Efes deplasmanda G.Saray'ı devirdi! A. Efes deplasmanda G.Saray'ı devirdi! 22:34
Ronaldo'lu Al Nassr evinde kazandı! Ronaldo'lu Al Nassr evinde kazandı! 22:33
Roma deplasmanda güldü! Roma deplasmanda güldü! 22:03
Daha Eski
Gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı! Gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı! 21:39
Bakasetas: Şutlarım üzerine çok çalışıyorum Bakasetas: Şutlarım üzerine çok çalışıyorum 21:34
Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! 21:32
Arsenal ManU'yu 90'da yıktı! Arsenal ManU'yu 90'da yıktı! 21:29
Bartra: Bir kaç hafta içinde maskeyi... Bartra: Bir kaç hafta içinde maskeyi... 21:26
Trezeguet: Gol sevincimin anlamı... Trezeguet: Gol sevincimin anlamı... 21:25