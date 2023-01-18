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Galatasaray'da Kerem Tunçeri istifa etti!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevini yürüten Kerem Tunçeri'nin istifa ettiğini açıkladı. (GS spor haberi)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:19 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:31
Galatasaray'da Kerem Tunçeri istifa etti!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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