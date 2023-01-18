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Türk Telekom - Hamburg Towers basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom ile Hamburg Towers karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Hamburg Towers basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 17:30
Türk Telekom - Hamburg Towers basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 11. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Almanya temsilcisi Hamburg Towers ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Hamburg Towers basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - HAMBURG TOWERS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Hamburg Towers basketbol maçı 18 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

TÜRK TELEKOM - HAMBURG TOWERS MAÇINI CANLI İZLE

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