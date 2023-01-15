Haberler Basketbol Manisa Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Nef: 85-72 | MAÇ SONUCU

Manisa Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Nef: 85-72 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray Nef, salondan 85-72 mağlubiyetle ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 16:44
Manisa Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Nef: 85-72 | MAÇ SONUCU
Maçan hızlı başlayan taraf Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu. Boyalı alanda özellikle kenardan gelen oyuncularıyla etkili olan ev sahibi ekip, 5. dakikasını 9-2 önde geçtiği periyodu 21-8 önde tamamladı.

İkinci periyotta da baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar, Tarrant, Cruz ve Mustafa Baki Görür'ün sayılarıyla farkı 17 sayıya kadar çıkararak, soyunma odasına 47-30 önde gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodun ilk 5 dakikasında farkı korudu: 54-39. Periyodun ikinci yarısında Caloiaro ve McGee ile etkili olan Galatasaray Nef, farkı 4 sayıya kadar indirerek, son bölüme 58-54 geride girdi.

Son çeyrek iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Tarrant ve Cruz'un sayılarıyla farkı açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikasını 72-61 önde geçtiği müsabakayı 85-72 kazandı.
DİĞER
Son dakika haberi: Mauro Icardi'den Fenerbahçe derbisi itirafı! "Erden Timur'la görüntülü konuştuk ve..."
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan gecelerde bomba görüntü! Sosyal medya yıkıldı: "Ayrılık acısı kalmamış"
Bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı G.Saray'a
Beşiktaş'a o transferde kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı!
Kaf-Kaf rahat kazandı
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
EYT meclise ne zaman gelir? İlk maaşlar ne zaman yatacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio deplasmanda kazandı! Lazio deplasmanda kazandı! 16:49
G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... 16:44
Galatasaray deplasmanda kayıp! Galatasaray deplasmanda kayıp! 16:24
Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? 16:00
Adanaspor deplasmanda kazandı! Adanaspor deplasmanda kazandı! 15:52
İşte Cenk Tosun'un maçı çeviren konuşması! İşte Cenk Tosun'un maçı çeviren konuşması! 15:38
Daha Eski
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | CANLI Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | CANLI 14:31
Angers - Clermont maçı saat kaçta? Angers - Clermont maçı saat kaçta? 14:32
Monaco - Ajaccio maçı saat kaçta? Monaco - Ajaccio maçı saat kaçta? 14:35
Rennes - PSG maçı saat kaçta? Rennes - PSG maçı saat kaçta? 14:39
F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! 14:57
Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:08