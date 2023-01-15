Manisa Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Nef: 85-72 | MAÇ SONUCU

İkinci periyotta da baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar, Tarrant, Cruz ve Mustafa Baki Görür'ün sayılarıyla farkı 17 sayıya kadar çıkararak, soyunma odasına 47-30 önde gitti.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodun ilk 5 dakikasında farkı korudu: 54-39. Periyodun ikinci yarısında Caloiaro ve McGee ile etkili olan Galatasaray Nef, farkı 4 sayıya kadar indirerek, son bölüme 58-54 geride girdi.
Son çeyrek iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Tarrant ve Cruz'un sayılarıyla farkı açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikasını 72-61 önde geçtiği müsabakayı 85-72 kazandı.
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