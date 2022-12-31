Aliağa Petkimspor Tai Webster'la yollarını ayırdığını açıkladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu öncesinde aramıza katılan sporcumuz Tai Webster ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tai Webster'a teşekkür eder, basketbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de Galatasaray'da da forma giyen Webster, bu sezon ligde 12 maçta 8,33 sayı ve 2,67 asist ortalamaları yakalamıştı.