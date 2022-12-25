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Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşısında

Son dakika spor haberleri... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 11:18
Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşısında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 11 haftada Fenerbahçe 20, Anadolu Efes 19 puan topladı. 9 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, puan tablosunda 2. basamakta yer alırken, 8 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes ise sıralamanın 3. basamağında bulunuyor.

Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada TOFAŞ'ı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko, Denizli deplasmanında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenildi.

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