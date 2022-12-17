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Onvo Büyükçekmece Basketbol 63-67 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Başa baş geçen karşılaşmada sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini 67-63 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 20:39
Onvo Büyükçekmece Basketbol 63-67 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 67-63 yendi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 34-31 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele geçiren ve etkili hücum eden ev sahibi takım, son çeyreğe 52-48'lik skorla üstün girdi. Final periyodunu uzun süre yenik durumda götüren Galatasaray Nef, son dakikalarda rakibinin yaptığı top kayıplarını değerlendirerek mücadeleyi 67-63 kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 6. galibiyetine ulaştı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

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