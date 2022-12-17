Fenerbahçe Beko Antetokounmpo'yu İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe Beko'nun 25 yaşındaki Yunan uzun Kostas Antetokounmpo'yla ilgilendiği ve transferde gaza bastığı ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli kulüp, Kostas Antetokounmpo ile her konuda anlaştı. Oyuncu resmi imza için İstanbul'a davet edildi.

Fenerbahçe Beko, kadroda üst üste yaşanan sakatlıkların ardından Euroleague'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı. Kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli yönetim, transferde gaza bastı.

Kostas Antetokounmpo'nun Fenerbahçe Beko ile transfer görüşmesi yapmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

KOSTAS ANTETOKOUNMPO KİMDİR?

NBA 'in yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi olan Kostas Antetokounmpo, NBA kariyerinde Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers formaları giymişti. 25 yaşındaki uzun, 2020'de Lakers'la şampiyonluk yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de ASVEL formasıyla mücadele eden Kostas Antetokounmpo, 26 maçta 5.8 sayı, 2.7 ribaunt ortalamaları yakalamış ve Fransa Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kostas Antetokounmpo, sezon başında Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzalamıştı. Chicago Bulls ile NBA'de şans bulmakta zorlanan oyuncu G League'de de Windy City Bulls forması giyiyor.