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GALATASARAY NEF GAZİANTEP BASKETBOL CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Gaziantep basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Galatasaray NEF, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin saati ve canlı yayınlanacağı kanalı araştıran sporseverler için Galatasaray - Gaziantep basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 14:10
GALATASARAY NEF GAZİANTEP BASKETBOL CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Gaziantep basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ligde son olarak Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelen ve 9 maçta 5 galibiyeti bulunan Galatasaray NEF, Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma hakkında araştırılan Galatasaray - Gaziantep basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

GALATASARAY - GAZİANTEP BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 11 Aralık Pazar günü oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma beINSports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.

9 MAÇTA 5 GALİBİYET

Ligde 9 maçta 5 galibiyeti bulunan Galatasray NEF, Gaziantep Basketbol karşısında mutlak galibiyet parolasıyla parkede olacak. Ligde son olarak Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelen Yenilmez Armada, bu müsabakayı deplasmanda 86-79'luk skorla kazandı. Dee Bost, Dylan Ennis, Muhaymin Mustafa, Angelo Caloiaro ve Sadık Kabaca beşiyle başladıkları mücadelede dört basketbolcu çift haneli sayı üretti. Angelo Caloiaro 19 sayı, 6 ribaunt ve 2 top çalma performansıyla maçın en skoreri oldu. Dylan Ennis 18 sayı, 7 ribaunt; Sadık Kabaca ise 18 sayı ve 6 ribauntluk katkı verdi. Ian Hummer 10 sayılık benç katkısı verdi. Dylan Ennis 16 sayı, 4.78 ribaunt ortalamalarıyla ligdeki en skorer oyuncu konumunda. Dee Bost ise 12.67 sayı, 4.89 asist ortalamasıyla oynuyor.

8 maçta 3 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol ise son olarak Fenerbahçe Beko'ya 76-68'lik skorla yenildi. 16.25 sayı ortalamasıyla Damyean Dotson ve 15.17 sayı ortalamalı Codi Intyre, en tehlikeli skorerler olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray NEF bu maçın ardından ligin 11. haftasındaki Onvo Büyükçemece Basketbol mücadelesine hazırlanacak.

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