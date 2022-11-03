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InvestinTheWest Enea Gorzow - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 78-71 | MAÇ SONUCU

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Polonya'nın InvestinTheWest Enea Gorzow takımına 78-71 yenildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 21:59
InvestinTheWest Enea Gorzow - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 78-71 | MAÇ SONUCU

Gorzow Wielkopolski şehrindeki AJP Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 23-19 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, ikinci periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve ilk yarıyı 41-34 geride tamamladı.

Dengeli geçen üçüncü çeyreği 62-51 geride kapatan Galatasaray, son çeyreği daha iyi geçirmesine rağmen sahadan 78-71 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, Avrupa Kupası'nda ilk kez yenildi. Polonya temsilcisi ise 2'de 2 yaptı.

Galatasaray'da 26 sayıyla oynayan Azura Stevens maçın en skorer oyuncusu oldu. Kamile Nacickaite 18, Alaina Coates 11 ve Işıl Alben 10 sayıyla çift haneli skor üretti.

Ev sahibi ekipte ise Lindsay Allen 24 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek 16 sayı, 12 ribaunt, Alanna Smith ise 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

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