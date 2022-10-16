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Beşiktaş 45 - 88 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş evinde ağır yenilgi aldı. Siyah beyazlılar Nesibe Aydın'a 88-45 mağlup oldu. Bu sonuçla Nesibe Aydın, ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 16:48
Beşiktaş 45 - 88 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Beşiktaş'ı 88-45 mağlup etti.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Tekin, Barış Turgut

Beşiktaş: İrem Naz Topuz 1, Evans 12, Meltem Topaloğlu 5, Reimer 17, İnci Güçlü 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçeviç, Zeynep Can 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 24, Thomas 9, Egbo 15, Nelson 18, Derin Yaya, Duygu Özen 6, Gülşah Duman Bıçakçı 11, Beylem İlba, İlayda Güner 5

1. Periyot: 13-24

Devre: 25-42

3. Periyot: 35-62

Beş faulle çıkan: 36.46 İnci Güçlü (Beşiktaş)

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