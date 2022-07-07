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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk kulüplerinin rakipleri belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grupları belli oldu. İşte Pınar Karşıyaka, Galatasaray NEF, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka'nın yer aldığı gruplar ve rakipleri...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 16:53
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk kulüplerinin rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 28 takım ve ön elemeden gelecek 4 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı.

Buna göre, Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray Nef C Grubu, Bahçeşehir Koleji D Grubu, Darüşşafaka ise E Grubu'nda yer aldı.

4 Ekim'de başlayacak normal sezon karşılaşmaları, aralık ayında sona erecek.

Gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

Normal sezon gruplarının dağılımı şöyle:

A Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Falco Szombathely (Macaristan), UCAM Marcia (İspanya), Ön elemelerden gelecek takım

B Grubu: Pınar Karşıyaka, AEK (Yunanistan), Telekom Bonn (Almanya), Reggio Emilia (İtalya)

C Grubu: Galatasaray Nef, Filou Oostende (Belçika), Hapoel Holon (İsrail), Legia Varşova (Polonya)

D Grubu: Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburk (Çekya), Igokea (Bosna Hersek), Surne Bilbao (İspanya)

E Grubu: Darüşşafaka, MHP Riesen (Almanya), Hapoel Jerusalem (İsrail), Ön elemelerden gelecek takım

F Grubu: BAXI Manresa (İspanya), VEF Riga (Letonya), Limoges CSP (Fransa), Ön elemelerden gelecek takım

G Grubu: JDA Dijon (Fransa), Dinamo Sassari (İtalya), PAOK (Yunanistan), Ön elemelerden gelecek takım

H Grubu: Lenovo Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Peristeri (Yunanistan), Bnei Herzliya (İsrail)

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