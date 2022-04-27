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Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'ni tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını 90-74 yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 22:27
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'ni tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını 90-74 yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını mağlup ederek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'ni kutluyorum. 5 yıl önce kurulan ve tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kırmızı-lacivertli takımın elde ettiği büyük başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan temsilcimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."

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