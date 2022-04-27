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Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia: 90-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finalinde ilk maçta deplasmanda 72-74 yendiği Reggio Emilia'yı, İstanbul'daki rövanşta da 90-74 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 22:10
Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia: 90-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini 90-74 yenen Bahçeşehir Koleji, şampiyon oldu.

Eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 72-69 kazanan kırmızı-lacivertliler, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka tamamı dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Jones ve Smith önderliğinde bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, 8. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 26-11. İlk periyodu Bahçeşehir Koleji 30-16 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan misafir takım, ilk 6 dakikada Bahçeşehir Koleji'ne sayı şansı tanımadı. Rossi'nin 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı tek hanelere çeken (30-22) Unahotels Reggio Emilia, 17. dakikada Johnson'un basketiyle seriyi 15-0'a getirdi ve öne geçti: 30-31. İkinci periyottaki ilk sayısını 17. dakikada teknik faulden Kartal Özmızrak ile bulan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 43-37 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Hall'un 21. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 64-56 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, parkeden 90-74 galip ayrıldı.

Kırmızı-lacivertlilerde 17 sayı kaydeden Jamar Smith takımı adına galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Oskars Lucis (Litvanya), Wojciech Liszka (Polonya)

Bahçeşehir Koleji: Hall 2, Smith 17, Berkay Candan 7, Jones 14, Oğuz Savaş 5, Dekker 12, Muhammed Baygül 6, Kartal Özmızrak 7, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Black 12, Hadi Özdemir

Unahotels Reggio Emilia: Larson, Cinciarini 8, Johnson 9, Strautins 19, Hopkins 9, Rossi 8, Thompson 19, Crawford 2

1. Periyot: 30-16

Devre: 43-37

3. Periyot: 64-56

Beş faulle çıkanlar: 35.03 Rossi, 36.42 Hopkins (Unahotels Reggio Emilia)

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