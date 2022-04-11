Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef kozlarını paylaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 21 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor. 16 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Galatasaray Nef ise 6. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.