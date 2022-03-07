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Basketbol Haberleri: Fenerbahçe Safiport'ta konuk TTT Riga

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe Safiport 10 mart perşembe günü Metro Enerji Salonu'nda Letonya ekibi TTT Riga'yı konuk edecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 11:49
Basketbol Haberleri: Fenerbahçe Safiport'ta konuk TTT Riga

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final turu ilk maçında yarın Letonya'nın TTT Riga ekibini konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

B Grubu'nu lider tamamlayan Fenerbahçe Safiport, çeyrek finalde ilk olarak Fransa'nın BLMA takımıyla rakip olurken, Ukrayna'nın işgali gerekçesiyle FIBA'nın Rusya temsilcilerini müsabakalardan men etmesi sonrası eşleşmeler tekrar belirlendi ve sarı-lacivertli ekibin yeni rakibi TTT Riga oldu.

Çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Eşleşmede tüm müsabakalar İstanbul'da gerçekleştirilecek. Serinin ikinci maçı 10 Mart Perşembe günü, gerekmesi durumunda üçüncü maç da 16 Mart Çarşamba günü yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

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