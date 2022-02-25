Yunanistan Türkiye basketbol maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Atina'da Yunanistan ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın CANLI skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
Yunanistan - Türkiye: 13-20 (1. ÇEYREK SONUCU)
Yunanistan - Türkiye: 40-32 (2. ÇEYREK SONUCU)
Yunanistan - Türkiye: 52-37 (3. ÇEYREK OYNANIYOR)
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise 84-67 yenmişti.
📺YUNANİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanan Yunanistan-Türkiye maçı saat 19.00'da başladı ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.