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Yunanistan Türkiye basketbol maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Atina'da Yunanistan ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın CANLI skor takibi haberimizde...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 18:56 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 20:07
Yunanistan Türkiye basketbol maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Atina'da Yunanistan ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın CANLI skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

Yunanistan - Türkiye: 13-20 (1. ÇEYREK SONUCU)

Yunanistan - Türkiye: 40-32 (2. ÇEYREK SONUCU)

Yunanistan - Türkiye: 52-37 (3. ÇEYREK OYNANIYOR)

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise 84-67 yenmişti.

📺YUNANİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanan Yunanistan-Türkiye maçı saat 19.00'da başladı ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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