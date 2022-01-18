Haberler Basketbol Beşiktaş Icrypex tur için Hapoel U-Net Holon karşısında

Beşiktaş Icrypex tur için Hapoel U-Net Holon karşısında

Beşiktaş Icrypex, basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu 3. maçında İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımına konuk olacak. Maçı kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 10:12
Beşiktaş Icrypex tur için Hapoel U-Net Holon karşısında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu 3. maçında Beşiktaş Icrypex, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımına konuk olacak.

Holon kentindeki Holon Toto Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, İsrail'de yapılan ilk müsabakayı 73-72 kazanmış, İstanbul'daki ikinci mücadelede ise gülen taraf 72-70'lik skorla Hapoel U-Net Holon olmuştu.

Üçüncü karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, mücadelesine Galatasaray Nef'in de yer aldığı I Grubu'nda devam edecek.

DİĞER
Son dakika: Eski Galatasaraylı Afrika Kupası’nı karıştırdı! Skandala neden olan detay ortaya çıktı…
Müslüman çocuklara, "Hırsızlar, katiller, tecavüzcüler" diyen Fransa cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a para cezası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor