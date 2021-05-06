Pınar Karşıyaka final aşkına parkede!

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'nde Çekya ekibi ERA Nymburk'u çekişmeli geçen maçta 84-73 yenerek şampiyonluk yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, yarın (7 Mayıs Cuma) Casademont Zaragoza ile yarı finalde, final için karşılaşacak.

Organizasyona ev sahipliği yapan Rusya'nın Novgorod kentindeki Nagorny Spor Salonu'nda oynanacak yarı final mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında 2 kez üst üste çeyrek final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde kupa yolunda ilk kez yarı finale kalan Kaf-Kaf, İspanyol rakibini de mağlup ederse yine ilk kez adını finale yazdıracak.

Nymburk'u geçip son güne kadar Rusya'da kalmayı garantileyen Karşıyaka, Zaragoza'yı yendiği takdirde 8 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan ilk Türk takımı olmak için finale çıkacak. Temsilcimiz yarı finali kaybederse ise yine pazar günü saat 16.00'daki üçüncülük maçında mücadele edecek. Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibi Zaragoza, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamladıktan sonra Play-Off'ta L Grubu'nu Kaf-Kaf'ın elediği Nymburk'un ardından 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci bitirdi. İspanyol ekibi, çeyrek finalde ilk turda aynı grupta yer aldığı ev sahibi Nizhny Novgorod'u 86-78'le eledi.

UFUK SARICA'NIN 100 MAÇ GURURU

Pınar Karşıyaka'ya Süper Lig şampiyonluğu dahil 3 kupa kazandırıp tarihi başarılar yaşatan Antrenör Ufuk Sarıca, takımının başında Avrupa'da 100'üncü maçına Nymburk karşısında çıktı. Sarıca'nın ilk döneminde 2012-2013 sezonunda FIBA Eurochallenge Cup'ta final oynayıp şampiyonluğu 1 sayı farkla kaçıran Karşıyaka, tecrübeli teknik adamla, ULEB Eurocup, FIBA Europecup, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra kıtanın en prestijli organizasyonu Euroleague'e katılarak tüm Avrupa kupalarında mücadele etti.

Kaf-Kaf, geçen sezon yine Ufuk Sarıca yönetiminde FIBA Europecup'da şampiyonluğun en büyük büyük favorisi olmasına rağmen organizasyon yarı final aşamasında koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilince kupadan oldu. Bu sezon kaldığı yerden başarılı çıkışına devam eden Karşıyaka, Sarıca'nın 100'üncü maçında Nymburk'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmayı başardı. Pınar Karşıyaka, Sarıca'yla Avrupa'da 100 maçta 62 galibiyet, 37 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

SIRA YARI FİNALDE

Ufuk Sarıca, ERA Nymburk maçı sonrası yaptığı açıklamada, ilk yarıda ribauntlarda çok zorlanmalarına rağmen ikinci devrede bunu düzelttiklerini ve ribauntların maçın kazanılmasına etki ettiğini söyledi. Savunmada iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimizin hücum kapasitesi çok yüksekti. 90 sayı ortalaması ile oynayan rakibimizi 73 sayıda tuttuk. Onları çok zorladık ve istediğimizi aldık. Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarıda özellikle hücumda biraz gergindik ve çok top kaybı yaptık. Ancak ikinci yarıda düzelttik kendimizi ve ilk yarıda düşük yüzdeyle oynadığımız 3 sayılık basketlerde de ikinci devrede isabetimizi artırdık. Bazen top kayıpları konusunda çok basit hatalar yapsak da maçı hiç bırakmadık. Bundan sonra yarı final mücadelesini düşüneceğiz. Bir ilki daha başardık. Takım olarak sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz oyundan dolayı yarı finali hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün takımımı kutluyorum, tüm taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SÜPER MORGAN

Pınar Karşıyaka'nın ABD'li pivotu Raymar Morgan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine seçildi. Yılın 5'inde Morgan'ın yanı sıra C.J. Harris (Hapoel Unet-Credit Holon), Kasey Shepherd (Nizhny Novgorod), Bonzie Colson (SIG Strasbourg) ve Giorgi Shermadini (Lenovo Tenerife) yer aldı. Morgan, çeyrek finalde attığı 18 sayının yanı sıra 16 ribaund ve 5 blokla Nyburk'u dağıtıp 31 verimlilik puanı aldı. Karşıyaka'da Nymburk önünde M'Baye 20, Henry 19 sayıyla görev yaparken Metecan da 12 sayı üretti.