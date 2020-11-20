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Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu

'i vuran depremde yıkılan 'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki , 8 yaşındaki ağabeyi ile birlikte 'nın antrenmanına katıldı. Formasıyla tüm takımın ilgi odağı olan Ayda, baş parmağıyla 'iyiyim' mesajı verdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 20:34
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan 'nın enkazı altından 91 saat sonra kurtarılan '' ve ağabeyi , Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un daveti üzerine 'nın antrenmanına katıldı. Bornova Belediyespor'un çalışmalarını sürdürdüğü Bornova Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan antrenmana katılan Ayda ve Atakan bir süre basketbolcularla sohbet etti.

Bornova Belediyespor formasını giyerek basketbol sahasında tüm takımın gözdesi olan Ayda, baş parmağını kaldırıp 'iyiyim' pozu verdi.
Baba Uğur Gezgin'in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları, koç Faruk Beşok ve Başkan İduğ'un imzaladığı formayı giyen Atakan, hayranı olduğu oyuncularla tek pota maç yaptı. Yeteneklerini sergileyen Atakan'ı dikkatle izleyen Başkan İduğ, minik Atakan'a oyuncak araba ve imzalı basketbol topu hediye etti. Başkan İduğ, takıma "Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için 'e çıkalım" dedi.

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