Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh açıklaması!
Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ekpe Udoh'un transfer iddialarıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Ekpe Udoh'u transfer iddiaları üzerine resmi açıklama geldi. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Niyeryalı basketbolcu hakkında konuştu.
Alper Yılmaz, kariyerine Çin'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı açıklamada "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır. Önümüzdeki sezonun takımını düşünmek için erken." dedi.
Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapılanması hakkında konuşan Yılmaz "Kadromuzu korumayı istiyoruz. Başarılı sezon geçiren takımımızı dağıtmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 13:46
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.