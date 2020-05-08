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08 Mayıs 2020, Cuma
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'ten açıklaması!

Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh açıklaması!

Genel Direktörü Alper Yılmaz, 'nin eski oyuncusu 'un iddialarıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

'in Beko'nun eski yıldızı 'u iddiaları üzerine resmi açıklama geldi. Anadolu , Niyeryalı basketbolcu hakkında konuştu.

Alper Yılmaz, kariyerine 'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı açıklamada "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır. Önümüzdeki sezonun takımını düşünmek için erken." dedi.

Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapılanması hakkında konuşan Yılmaz "Kadromuzu korumayı istiyoruz. Başarılı sezon geçiren takımımızı dağıtmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 13:46
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