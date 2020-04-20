İspanya basketbolunun kaderi 31 Mayıs'ta belli olacak! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs

basketbolunun kaderi 'ta belli olacak!

İspanya basketbolunun kaderi 31 Mayıs'ta belli olacak!

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Basketbol Ligi'nin (Liga ) geleceği hakkında yeni bir karara vardı. ACB yönetiminden yapılan açıklamada ligin devam edip etmeyeceğine dair son kararın 'ta verileceği kaydedildi.

organizasyonundan yapılan açıklamada, ligin gidişatı ile ilgili yeni kararlar alındığı kaydedildi. Alınan kararlar kapsamında, ligin devam edip etmeyeceğine dair son kararın tarihine kadar verileceği belirtildi. Ligin devam edememesi halinde sezonun oynanmamış sayılması kararı alınacağı açıklanırken, oynanabilecek duruma gelinmesi halinde ise farklı bir format uygulanacağı kaydedildi.

12 TAKIMLI TURNUVA
ACB'den yapılan açıklamaya göre, liglerin devam etmesinin önünde bir engel kalmaması halinde 12 takımlı bir turnuva oluşturulacak. Bu turnuvaya hazırlık kapsamında takımlara 3 hafta kamp hakkı tanınacak ve sezonu bitirmek için son tarih olan 10 Temmuz'a kadar maçlar bitirilecek. Maçların tamamlanamaması halinde ise bu sezon ACB Ligi'nin bir şampiyonu olmayacak ve gelecek sezon çalışmaları başlayacak.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 21:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İspanya basketbolunun kaderi 31 Mayıs'ta belli olacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA