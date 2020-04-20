Corona virüsü nedeniyle ertelenen İspanya Basketbol Ligi'nin (Liga ACB) geleceği hakkında yeni bir karara vardı. ACB yönetiminden yapılan açıklamada ligin devam edip etmeyeceğine dair son kararın 31 Mayıs'ta verileceği kaydedildi.
ACB organizasyonundan yapılan açıklamada, ligin gidişatı ile ilgili yeni kararlar alındığı kaydedildi. Alınan kararlar kapsamında, ligin devam edip etmeyeceğine dair son kararın 31 Mayıs tarihine kadar verileceği belirtildi. Ligin devam edememesi halinde sezonun oynanmamış sayılması kararı alınacağı açıklanırken, oynanabilecek duruma gelinmesi halinde ise farklı bir format uygulanacağı kaydedildi.
12 TAKIMLI TURNUVA
ACB'den yapılan açıklamaya göre, liglerin devam etmesinin önünde bir engel kalmaması halinde 12 takımlı bir turnuva oluşturulacak. Bu turnuvaya hazırlık kapsamında takımlara 3 hafta kamp hakkı tanınacak ve sezonu bitirmek için son tarih olan 10 Temmuz'a kadar maçlar bitirilecek. Maçların tamamlanamaması halinde ise bu sezon İspanya ACB Ligi'nin bir şampiyonu olmayacak ve gelecek sezon çalışmaları başlayacak.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 21:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya basketbolunun kaderi 31 Mayıs'ta belli olacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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